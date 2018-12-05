إيديكس 2018.. القوات المسلحة المصرية توقع عقود تسليح مع شركات عالمية 

2018/12/05 | 19:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت القوات المسلحة المصرية، اليوم الأربعاء، توقيع عدد من العقود ومذكرات التفاهم مع الشركات المشاركة بمعرض ” إيديكس 2018 ” للصناعات الدفاعية والعسكرية الذى ينظم لأول مرة بمصر.

وقال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة المصرية على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك إن مذكرات التفاهم تشمل مذكرة لإنشاء شركة مصرية فرنسية تتمثل فى شراكة بين كلا من شركة ” نافال جروب ” الفرنسية وجهاز الصناعات والخدمات البحرية لتنفيذ أعمال البناء والصيانة والتأمين الفنى لجميع الوحدات الفرنسية العاملة بالقوات البحرية المصرية كذلك أعمال التدريب .

وتوقيع مذكرة أخرى بين القوات البحرية المصرية وشركة سلنجر الفرنسية للتصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا والتسويق والبيع لمنتجات الشركة من القوارب المطاطية القتالية السريعة والحصول على رخصة حق التصنيع والبيع والتسويق بالشرق الأوسط وأفريقيا حصرياً بترسانة القوات البحرية المصرية وذلك بحضور الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية .

ووقع الفريق محمد عباس قائد القوات الجوية المصرية مع مدير تنفيذ العقود بشركة داسو الفرنسية إتفاقية التأمين الفنى الخاصة بالطائرات متعددة المهام طراز رافال، وتنص الإتفاقية على التدفق المستمر لقطع الغيار وذلك للحفاظ على الصلاحية الفنية للطائرات لضمان الإستغلال الأمثل لقدراتنا القتالية بما يحقق الجاهزية لتنفيذ المهام التدريبية والدفاعية، كما وقع قائد القوات الجوية إتفاقية لتدبير طائرات موجهة بدون طيار مع المدير التنفيذى لشركة كاتيك الصينية.

كذلك وقع الفريق على فهمى قائد قوات الدفاع الجوى مع المدير التنفيذى لشركة ليوناردو الإيطالية إتفاقية توريد أجهزة رادار متطور لصالح قوات الدفاع الجوى وأكد الفريق على فهمى بأنه تمت الدراسة العلمية الدقيقة المستفيضة لهذه النوعية من الرادارات والتى تعزز الإمكانيات القتالية لقوات الدفاع الجوى بإكتشاف الأهداف الجوية بكافة أنواعها وتحت مختلف الظروف.

كما وقع مدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة مع رئيس شركة تالس الفرنسية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا الجزء الأول من إتفاقية تدبير معدات المحطات الأرضية والتى تعمل مع الأقمار الصناعية كما وقع مدير إدارة الإشارة مع ممثل شركة ” أكتيا ” الفرنسية الجزء الثانى من إتفاقية تدبير معدات المحطات الأرضية التى تعمل مع الأقمار الصناعية كذلك توقيع إتفاقية مع ممثل شركة (EID) البرتغالية إتفاقية لتوريد نظام إتصال داخلى .

كما وقع مدير إدارة الأسلحة والذخيرة بالقوات المسلحة إتفاقيتان مع شركة إيجمان البوسنية تنص على تدبير وتوريد ذخائر مختلفة الأعيرة للأسلحة الصغيرة كذلك إبرام ثلاثة عقود مع شركة ” أوبتكس ” البلغارية تتضمن تدبير وتوريد أجهزة مراقبة ليلية وحرارية كما تم توقيع إتفاقية مع شركة ” يوجو إمبورت ” الصربية لتدبير ماكينات فك طبات الذخيرة .

ووقع مدير إدارة الحرب الإلكترونية بالقوات المسلحة تعاقد مع شركة ساميل 90 البلغارية لتدبير وتطوير محطات إعاقة إليكترونية .

تأتى تلك الصفقات نتيجة لنجاح المعرض الدولى الأول للصناعات الدفاعية والعسكرية (إيديكس 2018) وبما يساهم فى دعم وتعزيز القدرات القتالية للقوات المسلحة المصرية بمختلف الأفرع والتشكيلات والوحدات.

وتختتم اليوم الأربعاء في القاهرة فعاليات معرض مصر الدولي الأول للصناعات الدفاعية والعسكرية (إيديكس 2018)، الذي شهد حضورا واسعا من المتخصصين للتعرف على تطور عالم التسليح وأنظمته.

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