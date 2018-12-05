رئاسة الجمهورية.. بدء اجتماع الرئاسات الثلاث في قصر السلام ببغداد

2018/12/05 | 19:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت رئاسة الجمهورية،اليوم الأربعاء، بدء اجتماع الرئاسات الثلاث، في قصر السلام بالعاصمة بغداد.وذكر بيان رئاسي تلقت "العهد نيوز"نسخة منه، أن "اجتماع الرئاسات الثلاث، المتمثلة برئيس

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