اصابة 3 شباب بجروح خطيرة اثر مشاجرة تطورت لاستخدام الأسلحة البيضاء شمالي بغداد

2018/12/05 | 19:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بإصابة 3 أشخاص بجروح خطيرة اثر مشاجرة تطورت لاستخدام الأسلحة البيضاء شمالي العاصمة بغداد.وقال المصدرفي حديث صحفي أطلعت عليه "العهد

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