2018/12/05 | 19:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكانت ماستاناما تمتلك الملايين من المعجبين بفضل برامجها التدريبية في الطبخ، ومقاطع الفيديو التي كانت تنشرها عبر قناة "Country Foods" على "يوتيوب".وقام حفيد ماستاناما بإنشاء القناة في عام 2016، لتقوم جدته بطهي الأطباق أثناء جلوسها في الحقل، وتقدم الطبق النهائي على أوراق الموز.ويبلغ عدد المشتركين على قناة "Country Foods" أكثر من مليون مشترك.وولدت ماستاناما في ولاية أندرا براديش، ويعتقد بأنها كانت تبلغ من العمر 106 أعوام في عام 2017، على الرغم من عدم حصولها على شهادة ميلاد تثبت ذلك.وأعلن خبر وفاة ماستاناما عبر قناتها على يوتيوب، عبر نشر مقاطع فيديو لطقوس جنازتها.انتهى..م.ر

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