كوردستان تمنع الطبيبات من اسقاط الاجنة واصلاح غشاء البكارة

2018/12/05 | 19:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ في قرار جديد لوزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، منعت اية طبيبة نسائية العمل في عمليات اسقاط الاجنة واصلاح غشاء بكارة الفتيات، الا ضمن اللجان المشرفة على مثل هذه العمليات.

وجاء في القرار رقم (8113) الصادر من قبل الوزارة بتوقيع الوزير ريكوت حمه رشيد، اطلعت عليه شفق نيوز، والذي صدر من اجل تنظيم عمل ودوام الطبيبات العاملات في مجال التوليد والاطفال، انه لا يجوز ان يكون لاي طبيب عيادتين خاصتين، وكذلك لا يجوز للطبيبة المختصة بمجال التوليد والاطفال ان تمارس فحص السونار في عيادتها الخاصة.

وجاء في فقرة اخرى من القرار ان اجراء عملية الاسقاط وفتح غشاء البكارة ممنوع من دون اشراف لجنة خاصة بهذا الصدد.

وبشأن هذه الفقرة من القراء، قال المتحدث باسم وزارة الصحة الكوردستانية خالص قادر في تصريح صحفي، انه وفقا لفتوى في الاقليم بشأن اسقاط الاجنة واصلاح غشاء البكارة، ووجوب ان تعمل طبيبة نسائية في مثل هذه العمليات، وهذا في حال صدور فتى بجواز مثل هذه الاعمال.

واضاف انه في اية مدينة من مدن الاقليم هناك لجنة طبية خاصة ذات خبرة للقيام بمثل هذه الاعمال.

ادناه صورة لنص القرار:

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