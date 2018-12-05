2018/12/05 | 20:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانصار/..ضبطت مديرية الاستخبارات العسكرية، الاربعاء، كدساً كبيراً للعتاد في القائم.وقال للمديرية في بيان تلقى /الانصار/ ان ” مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في لواء المشاة 30 الفرقة 8، ضبطت كدسا كبيراً للعتاد من مخلفات عصابات داعش الإرهابية في منطقة البو حردان بالقائم – الانبار”.واضافت ان ” الكدس احتوى على 700 صاعق صواريخ مختلفة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاستخبارات العسكرية تضبط كدساً كبيراً للعتاد في القائم alansaar.

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