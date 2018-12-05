روسيا تكشف: شاحنات مهربة للنفط لتمويل داعش

2018/12/05 | 20:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الأركان الروسي، فاليري جيراسيموف، اليوم الأربعاء، إن المخابرات الروسية كشفت شاحنات نفط تتجه باستمرار من مناطق شرق الفرات في سوريا إلى تركيا والعراق.

وذكر جيراسيموف في كلمته باجتماع مع الملحقين العسكريين الأجانب المعتمدين في روسيا، ، أن "الأجهزة الاستخباراتية الروسية توصلت إلى شاحنات نفط تتوجه من المناطق التي تسيطر عليها قوات التحالف الدولي في شرق روسيا إلى الأراضي التركية والعراقية باستمرار".

واضاف رئيس الأركان الروسي، أن "عائدات بيع النفط تستخدم في تمويل داعش".انتهى/س

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