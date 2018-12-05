250 آلية عسكرية روسية على حدود أوكرانيا.. ومخاوف من غزو شامل

2018/12/05 | 20:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قائد القوات المسلحة الأوكرانية فيكتور موجينكو، أن روسيا زادت عدد آلياتها العسكرية قرب الحدود مع أوكرانيا إلى 250، لتمثل أكبر تهديد عسكري لبلاده منذ عام 2014 الذي ضمت فيه موسكو شبه جزيرة القرم.

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