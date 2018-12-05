التقاعد تنشر توضيحا بشأن إيقاف صرف الرواتب لحاملي بطاقة

2018/12/05 | 20:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشارت هيئة التقاعد الوطنية، الاربعاء، إلى ان الأنباء عن توقف صرف الرواتب التقاعدية لحاملي بطاقة "كي كارد"، غير صحيحة.

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