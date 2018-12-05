رئاسة البرلمان تكشف حقيقة حضور عبد المهدي لجلسة الغد

2018/12/05 | 20:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيأة رئاسة مجلس النواب، اليوم الأربعاء، عن عدم علمها بما اذا كان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، سيحضر الى جلسة البرلمان غدا أو لا، معربة عن املها بأن يحضر لاكمال الكابينة الوزارية.

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