استمرار احتجاجات عمال الأحواز وتعذيب نشطاء في إيران

2018/12/05 | 20:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استمرت احتجاجات عمال مصانع الفولاذ في الأحواز لليوم السادس والعشرين على التوالي، بينما أفادت أنباء عن تعذيب النشطاء المدافعين عن حقوقهم، والذين اعتقلوا منذ عدة أيام.

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