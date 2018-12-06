وفاة شخص بسبب طرق شنكال المغلقة

2018/12/06 | 00:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – شنكال توفى رجل ايزيدي خ،ر،ب (62 عام) مساء اليوم الثلاثاء 5، ديسمبر 2018، بسبب الطريق المغلق بين شنكال وتلعفر بسبب وجود طريق واحد يربط القضاء بمدينة تلعفر وهذا الطريق ايضاً مغلق بسبب وجود سيارة نقل كبيرة محاصرة فوق احد الجسور (عبارات السيول) وبسبب الامطار والسيول عجزت سيارة الإسعاف تسلق الطريق الترابي. وفِي […]

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