وفاة أكبر يوتيوبر في العالم عن 107 أعوام

2018/12/06 | 01:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفيت المعمرة الهندية، ماستاناما، التي كانت تعد أكبر "يوتيوبر" في العالم، عن عمر ناهز 107 أعوام.وكانت ماستاناما تمتلك الملايين من المعجبين بفضل برامجها التدريبية في الطبخ، ومقاطع الفيديو التي كانت تنشرها عبر قناة "Country Foods" على "

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