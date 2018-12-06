لأول مرة في كركوك زرع نابض القلب دائمي في مستشفى آزادي التعليمي

2018/12/06 | 01:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مدير مستشفى آزادي التعليمي في كركوك كيلان قادر علي، الاربعاء، عن نجاح فريق طبي باجراء عملية جراحية لزرع نابض القلب الدائمي لمريض يبلغ من العمر 78 سنة، مبينا أن هذه العملية تعتبر الاولى من نوعها في وحدة القسطرة القلبية بالمستشفى.

وقال علي في بيان ، إن "فريقا طبيا متخصصا في المستشفى من اجراء عملية جراحية لزرع نابض القلب الدائمي لمريض يبلغ من العمر 78 سنة"، مبينا أن هذه العملية "تعتبر الاولى من نوعها في وحدة القسطرة القلبية بمستشفى آزادي التعليمي".

وأضاف علي، أن "المريض ف .



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ع البالغ من العمر 78 سنة كان يعاني من عطب حزمة كهربائية القلب التام, حيث كان نبض القلب يصل الى حوالي ثلاثون ضربة بالدقيقة وبعد اجراء جميع الفحوصات السريرية والمختبرية تم ادخال المريض الى وحدة القسطرة القلبية وتم بنجاح زرع نابض القلب الدائمي ويعتبر الاول من نوعه في كركوك واستغرق ساعة واحدة من الوقت".

وتابع، أن "العملية قام باجراءها افريق طبي متخصص متكون من الدكتور غازي عاصي جوهر طبيب اختصاص القسطرة القلبية ومساعدة الدكتور خليل شهاب طبيب اختصاص القسطرة القلبية اختصاص وكل من الملاكات التمريضية ئالان برهان وافان عثمان ونياز جبار وجليل غفور و كامران طالب و سيروان حسين والمصور الشعاعي محمد مجيد".

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