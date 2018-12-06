بلخادم ينفي نيته الترشح للانتخابات الرئاسية الجزائرية المقبلة

2018/12/06 | 01:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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نفى الأمين العام الأسبق لجبهة التحرير الوطني الجزائري عبد العزيز بلخادم نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

نفي بلخادم جاء في معرض رده على سؤال حول هذا الموضوع خلال ندوة صحفية بمقر جبهة التحرير الوطني الجزائري التي عاد إليها بلخادم بعد غياب دام أكثر من خمسة أعوام.

والتقى بلخادم مع الرجل القوي الجديد داخل الجبهة معاذ بوشارب.



وطالب بتنقية الحزب ممن وصفهم بالدخلاء.



كما طالب بمحاربة الفساد.

وكان عبد العزيز بلخادم، قد أكد في تصريحات صحفية خبر التحاقه بمقر حزب جبهة التحرير الوطني بأعالي العاصمة تلبية لدعوة منسق القيادة الجديدة لحزب جبهة التحرير الوطني، معاذ بوشارب.

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