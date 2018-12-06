حفتر في زيارة غير معلنة إلى إيطاليا

2018/12/06 | 01:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أفادت تقارير إعلامية إيطالية بأن قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر وصل إلى روما مساء أمس الثلاثاء؛ لعقد اجتماعات مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي ودبلوماسي أمريكي مسئول عن الملف الليبي.ووصفت التقارير الاجتماعين اللذين سيعقدهما حفتر في روما بأنهما لقاءان سريان للغاية.

وقالت وسائل إعلام إيطالية إن حفتر سيلتقي السفير الامريكي لدى تونس، مسؤول إدارة واشنطن عن الملف الليبي ويستقبله في وقت لاحق رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي.

وأشارت صحيفة (إل ميساجيرو) الإيطالية إلى أن “خليفة حفتر وصل إلى روما، بعد عشرين يومًا من مؤتمر باليرمو حول ليبيا، حيث لعب دورا قياديا” هناك.

ويقول الكاتب الصحفي الليبي، إن الزيارة تأتي في إطار الاستماع لوجهات نظر دولية تخص الشأن الليبي، مشيرا إلى أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي فايز السراج قد أجرى مقابلات شبيهة مع أطراف أمريكية.

وأضاف أن حفتر يجدد حضوره في هذه الاجتماعات كي ينأى بنفسه عن الاتهامات بشأن عرقلة الحوار الليبي، كما تتيح هذه الزيارات الاستماع إلى وجهات نظر المختلفة.

وكشف بن هامل أن هذه الزيارة غير المعلنة للمشير خليفة حفتر ليست الأولى مع الجانب الأمريكي، إذ حدثت لقاءات سابقة مع وفد أمريكي بالأردن.

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