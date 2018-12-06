مادورو: سنوقع مع روسيا

2018/12/06 | 01:14

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لقاء الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والفنزويلي نيكولاس مادورو في ضواحي موسكو

قيم الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، عاليا نتائج لقاء جمعه مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، في ضواحي العاصمة الروسية، اليوم الأربعاء.

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وكتب مادورو على صفحته في تويتر، بعد ساعات من لقائه مع بوتين الذي استقبله بمقره في "نوفو-أوغاريوفو": "نتمشى في شوارع موسكو، بعد لقاء ناجح مع الرئيس بوتين.



وغدا سنستمر في أجندتنا المتعلقة بتمسك فنزويلا بعالم متعدد الأقطاب عبر توقيع اتفاقيات مهمة في مجالات الدفاع والمالية والنفط والتجارة وغيرها".

Luego de un exitoso primer encuentro con el Presidente Vladímir Putin, caminamos por las calles de Moscú.



Mañana continuaremos nuestra agenda de lucha por la #VenezuelaMultipolar con la firma de importantes acuerdos en materia de defensa, finanzas, petróleo, comercio y más.



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— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) ٥ ديسمبر ٢٠١٨

وشهد التبادل التجاري بين موسكو وكاراكاس انخفاضا ملحوظا في السنوات الأخيرة على خلفية الأزمة الاقتصادية التي تعيشها فنزويلا.



وتشكل الصادرات الروسية 99% (78,7 مليون دولار) من التبادل التجاري بين البلدين.

وتعمل روسيا وفنزويلا على تنفيذ مشاريع استثمارية عدة في مجالات الطاقة والزراعة والتنقيب الجيولوجي، والصيدلة، إضافة إلى تقانة الاتصالات والمعلومات، والطب النووي، والتعاون العسكري التقني، وغيرها من المجالات.

المصدر: تاس

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