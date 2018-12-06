ترودو: سنواصل الإصرار على ردود جديدة من الرياض بشأن خاشقجي

2018/12/06 | 01:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

Reuters MARTIN ACOSTA

رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو أن بلاده ستواصل الإصرار على كشف الرياض عن مزيد من التفاصيل بشأن قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وقال ترودو تعليقا على حديثه مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال قمة العشرين في بوينس آيرس: "تحدثت شخصيا مع الأمير في بوينس آيرس وقلت إننا بحاجة إلى مزيد من الردود على الأسئلة بشأن ما حدث مع خاشقجي ومن هو المسؤول عن ذلك".

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وتابع ترودو: "نحن سنواصل الإصرار على الحصول على تلك الردود".

وجدير بالذكر أن كندا أعلنت يوم 29 نوفمبر الماضي عن فرض عقوبات على 17 سعوديا على خلفية قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول.

المصدر: تاس

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