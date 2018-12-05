2018/12/06 | 01:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شاهد بالفيديو | سياسي الابعاد 2018/12/5
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو | سياسي الابعاد 2018/12/5) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: Eufn1X_Ajz0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو | سياسي الابعاد 2018/12/5) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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