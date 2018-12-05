2018/12/06 | 01:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شاهد بالفيديو | نشرة اخبار الحصاد من قناة دجلة الفضائية 05/12/2018
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو | نشرة اخبار الحصاد من قناة دجلة الفضائية 05/12/2018) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: CSZs8dLV3hI
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو | نشرة اخبار الحصاد من قناة دجلة الفضائية 05/12/2018) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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