2018/12/06 | 01:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشيلسي ينهزم امام ولفرهامبتون بثنائية مقابل هدف .. ليتعرض البلوز لأول خسارة له هذا الموسم في البريمرليغ نهاية المباراة ..ولفرهامبتون 2 - تشيلسي 1

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