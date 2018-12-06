الشيخ جمال الضاري ومؤيد اللامي يبحثان قانون حماية الصحفيين وشهداء الصحافة

2018/12/06 | 01:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري، مع نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي سبل دعم الإعلاميين من خلال قانون حماية الصحفيين وشهداء الصحافة ومراقبة الأداء الصحفي.

وأكد الجانبان الدور المهم للسلطة الرابعة في تقويم الأوضاع في العراق من خلال رصد الحالات السلبية وتسليط الضوء عليها لمعالجتها بشكل صحيح بعيدا عن المحاباة وتغيير الحال للأفضل، خصوصا وان الدور الرقابي للصحفيين يساوي دور البرلمان في العمل الرقابي.

هذا وشدد الشيخ الضاري واللامي على ضرورة الالتزام بمراعاة الذوق العام ورفع مستوى الوعي الثقافي في الفضائيات والمواقع الإخبارية، إضافة الى تحمل الحكومة العراقية ومجلس النواب مسؤوليتهما في حماية الصحفيين من التجاوزات والاعتداءات التي يتعرضون لها.

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