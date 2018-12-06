الأهلي يحقق فوزه الثاني على التوالي

2018/12/06 | 01:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافتتح الجونة التسجيل عن طريق محمد نادي (13)، وانتظر الأهلي حتى منتصف الشوط الثاني لإدراك التعادل عن طريق أحمد الشيخ (68)، ثم حسم النتيجة بواسطة وليد سليمان (79).

ورفع الأهلي رصيده إلى 17 نقطة مقابل 16 للجونة الذي تراجع درجة إلى المركز الخامس عشر.

وكان العملاق الأحمر قد فاز السبت الماضي على بتروجيت بهدف دون رد علماً بأن الفريق بدأ مسيرة مبارياته المؤجلة بخسارة صادمة من المقاولون العرب (0-1).

وغلبت حماسة الجانبين على النواحي الفنية في الشوط الأول، فاعتمد الأهلي الهجوم المكثف دون فاعلية وتهديد لمرمى عمر رضوان حارس الجونة الذي لجأ في مقابل ذلك الاندفاع المنظم والهجمات المرتدة السريعة، فاستطاع من احداها تسجيل هدف السبق عندما وصلت الكرة الى محمد نادي الذي انفرد بالحارس شريف إكرامي وسددها على يساره (13).

وضغط الأهلي بقوة فترك دفاعه مساحات حاول لاعبو الجونة استغلالها وسدد مصطفى جابر كرة اصطدمت بقدم احمد علاء لتحيد قليلاً عن مرمى إكرامي (19)، وحملت الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع أول وأخطر فرصة حقيقية فرصة للأهلي حين تصدى عمر رضوان لرأسية المغربي وليد ازارو وأخرج الكرة بصعوبة من على خط المرمى بصعوبة، فارتدت لناصر ماهر الذي تابعها وكان لها رضوان المرصاد أيضاً.

ومع بداية الشوط الثاني، واصل لاعبو الأهلي ضغطهم، وتنوعت هجماتهم من الأجناب والعمق سعيا لإدراك التعادل، وتألق رضوان مجدداً وحول تسديدة وليد سليمان القوية إلى ركنية (60).

ونجح أحمد الشيخ في إدراك التعادل مستغلاً عرضية من وليد سليمان تابعها على يمين الحارس (68).

وأضاف سليمان هدف الفوز من ركنية لم يحسن رضوان التعامل معها فاستقرت الكرة في شباكه (79).

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