يونايتد يتعادل مع ارسنال في الدوري الانكليزي

2018/12/06 | 01:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

خيم التعادل على مواجهة مانشستر يونايتد مع ضيفه آرسنال 2-2 في قمة الجولة 15 من الدوري الإنكليزي الممتاز مساء الأربعاء.وتقدم موستافي، لاعب نادي آرسنال، بهدف لصالح فريقه في شباك مانشستر يونايتد، خلال مباراة الفريقين التي تقام على ملعب “أولد ترافورد”، في قمّة مباريات الجولة الخامسة عشرة من منافسات الدوري الإنجليزي.

وارتقى موستافي وسدد رأسية قوية فشل ديفيد دي خيا في التعامل معها.وتعادل أنتوني مارسيال سريعًا لمانشستر يونايتد في الدقيقة 31 من متابعة لعرضية زميله.في الشوط الثاني نجح ألكسندر لاكازيت في التقدم لآرسنال مرة أخرى في الدقيقة 68، ولكن لينغارد عادل النتيجة بعده بدقيقة واحدة.وجمع مانشستر يونايتد 22 نقطة من 14 مباراة في المسابقة هذا الموسم، وهو رقم متواضع قياسًا بالأسماء اللامعة التي يزخر بها الفريق، في وقت يبدو فيه آرسنال بوضع أفضل بعدما جمع 30 نقطة بقيادة المدرب الجديد أوناي إيمري، الذي تسلَّم المهمة خلفًا للفرنسي آرسين فينغر.

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