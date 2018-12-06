أبو الحسن سلام - المديوني وتحقيق التراث المسرحي النقدي

2018/12/06 | 01:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أبو_الحسن_سلام " المديوني" وحيرة تحقيق الحلقة المؤودة في تاريخ ريادة النقد المسرحي العربي د.أبو الحسن سلام * النقطة العمياء في تحقيق مقام الريادة المسرحية العربية: لا مكان للمسلمات البحثية مهما يعلو شأن الباحث وشأن البحث بين مرجعيات التخصص ؛ ذلك أن العلم يخطئ نفسه ليصحح نفسه .وما لا يقبل التخطئة والتصويب ليس بعلم .ولأ......

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