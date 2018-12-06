مورينيو بعد التعادل مع أرسنال: هذة الشخصية التي طلبتها

2018/12/06 | 01:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إسلام أحمد فيسبوك تويتر أبدى المدير الفني البرتغالي، جوزيه مورينيو، رضاه عن نتيجة التعادل التي فرضت نفسها بين مانشستر يونايتد أمام أرسنال.

وحسم التعادل بين الفريقين قمة الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تقدم أرسنال في المرتين لكن الشياطين الحمر نجحوا في العودة مرتين.

مورينيو تحدث للصحفيين عقب نهاية اللقاء: "هذة الشخصية التي طلبتها، الرغبة والقوة، البعض يلعبون في ظروف صعبة، هذة أول دقيقة لروخو في الموسم، ودالو يشارك لأول مرة كأساسي".



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إيسكو ليس سهلًا بالتأكيداللاعب يحاول خداع متابعينه بصورة قديمة 😅 pic.twitter.com/7EDxSoCe06

— جول العربي - Goal (@GoalAR) December 5, 2018وتابع البرتغالي عن لاعبيه: "سمولينج يلعب في ظروف صعبة رغم الإصابة، الكثير من اللاعبين ليس لديهم دقائق كافية حتى الآن في الدوري الإنجليزي، اللاعبين قدموا وصنعوا المساحات وضغطوا أمام دفاع مثل دفاع أرسنال في الوقت الحالي".

وعن رضاه عن نتيجة لقاء اليوم: "في تلك المباريات، تكون المباريات بين أيدينا، الروح جميلة جدًا واعتقد أن الجماهير احترمت روح اللاعبين وهذا ما قلته للاعبين، أن يجب أن نفوز بالمباريات وأن نقدم كل شيء وهو ما نبحث عنه كمحترفين".

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