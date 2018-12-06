مؤسسة أمريكية: إيران أجرت 23 تجربة صاروخية منذ ٢٠١٥‎

2018/12/06 | 01:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت مؤسسة بحثية أمريكية أن التجربة الصاروخية الإيرانية الأخيرة، التي كانت قد كشفت عنها الإدارة الأمريكية، لصاروخ متوسط المدى قادر على حمل رؤوس متعددة، ليست الأولى التي يجريها النظام الإيراني.

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