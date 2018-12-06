عضو هيئة رئاسة بالبرلمان: عدم استقطاب الحكومة للكفاءات العلمية نوع من أنواع الفساد الإداري

2018/12/06 | 01:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف عضو هيئة رئاسة مجلس النواب، حسن كريم الكعبي، عدم احتضان اصحاب الشهادات العليا من قبل وزارة التعليم بـ"الفساد الاداري" كونه تعمد لهدر طاقات علمية أجبرت على طلب اللجوء في بلدان اخرى بحثا عن فرص العيش الكريم.

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