2018/12/06 | 01:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسؤولون: ارتفاع نسبة الفقر في محافظة المثنى إلى 52%

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