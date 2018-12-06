برشلونة يهزم ليونيسا برباعية ويبلغ ثمن نهائي كأس الملك

2018/12/06 | 01:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادفاز فريق برشلونة بأربعة أهداف لهدف على فريق كولتورال ليونيسا، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الأربعاء على ملعب "الكامب نو"، ضمن لقاءات إياب دور الـ32 بكأس ملك إسبانيا.وفي الشوط الثاني من المباراة قلص الضيوف النتيجة عبر سيني في الدقيقة 54، ثم في الدقيقة 70 عاد دينيس لزيارة شباك ليونيسا مجددًا محرزًا الهدف الرابع لفريقه.

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