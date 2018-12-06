الاتحاد الأوروبي يسعى لخفض هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي

2018/12/06 | 03:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس عرضت المفوضية الأوروبية الأربعاء خطتها لتقليل هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي وتعزيز دور اليورو خاصة في تعاملات الطاقة.وتتزايد مشاعر الاحباط في العواصم الأوروبية بسبب هيمنة الدولار في العالم كعملة احتياطية، وهو ما يمنح الولايات المتحدة قوة دبلوماسية واقتصادية ليس لها نظير في العالم المعولم.وتخضع الحكومات والمصارف والشركات المتعددة الجنسيات لرحمة […]

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