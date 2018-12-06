2018/12/06 | 03:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أعرب الأمين العام للحلف الأطلسي ينس ستولتنبرغ الأربعاء عن قلقه حيال عدد الضحايا المرتفع في صفوف قوات الأمن الأفغانية، محذّراً من إمكانية أن تستخدم “المجموعات الإرهابية” هذا البلد قاعدة لها.وقال ستولتنبرغ خلال اجتماع لوزراء خارجية دول الحلف الـ29 في مقرّ المنظّمة في بروكسل “هناك خطر كبير بأن يعود طالبان (إلى السلطة) […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حلف الأطلسي يخشى إقامة تنظيم “داعش” خلافة في أفغانستان) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حلف الأطلسي يخشى إقامة تنظيم “داعش” خلافة في أفغانستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).