سقوط حمولة سيارة يتسبب بحادث مروري على جسر الجادرية ببغداد

2018/12/06 | 03:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر بوقوع حادث مروري على جسر الجادرية، وسط بغداد، بين سيارات عدة.

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