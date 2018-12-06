سليماني يضغط في بغداد لتعيين الفياض وزيرا للداخلية

2018/12/06 | 03:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – حملت لقاءات قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، مع رجال دين سنة في العراق إشارات إلى رغبة

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