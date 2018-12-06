لا زيادة بأسعار المحروقات والكهرباء.. ماكرون يخضع لإرادة المتظاهرين

2018/12/06 | 03:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة الفرنسية الأربعاء إلغاء الضرائب على الوقود لعام 2019، وذلك على خلفية احتجاجات السترات الصفراء التي عمت مدنا فرنسية في الأسابيع

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