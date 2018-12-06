فالح الفياض يفسد علاقة رئيس الوزراء العراقي بزعيم التيار الصدري

2018/12/06 | 03:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعركة السياسية المحتدمة في العراق حول المرشّح لشغل منصب وزير الداخلية رسّخت وجود تيارين متضادّين يرفع أحدهما لواء استقلالية القرار العراقي ويدفع

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