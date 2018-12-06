موعد مباراة العين ضد الوصل، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

2018/12/06 | 03:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمود جمال

يحل الوصل ضيفاً على العين في استاد آل نهيان يوم الجمعة القادم 7 ديسمبر 2018، الموافق 29 ربيع الأول 1440 هجريًا، وذلك في مباراة دور الـ16 من كأس رئيس دولة الإمارات 2018 -19.

حقق العين فوزًا مهمًا على حساب الفهود بثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية عشر من دوري الخليج العربي، وبهذا الفوز رفع رصيده للنقطة 28 ووصل إلى المركز الثاني وبفارق الأهداف عن الشارقة المتصدر لجدول الترتيب.



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على الجانب الآخر يعيش الوصل موسم متواضع حتى الآن، فمنذ انطلاقة الدوري خاض الفريق 12 مباراة، استطاع من خلالهم أن يحصد 11 نقطة، فاز في ثلاث مباريات وتعادل في إثنين، وهُزم في سبع، ويحتل الأصفر المركز الثاني عشر رفقة الإمارات ودبا أصحاب المركزين الأخيرين.

فيديو – العين يواصل مزاحمة الشارقة على الصدارة بثلاثية في الوصل

موعد مباراة العين ضد الوصل والقنوات الناقلة حارس مرمى العين: لا يهمنا نتائج المنافسين وهدفنا الفوز دائمًا

المباراة

الملعب

الموعد

القنوات الناقلة

العين - الوصل استاد آل نهيان الجمعة 7 ديسمبر 2018، 29 ربيع الأول 1440 هجريًا 17:30 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية أبو ظبي الرياضية

الغيابات والتشكيل المتوقع للعينلن يفتقد العين أي لاعب للإصابة أو للإيقاف ضد الوصل، وستكون كل الخيارات متاحة أمام المدرب زوران ماميتش لهذا اللقاء.

ضمن برنامج تحضيراته لمواجهة الوصل في بطولة كأس رئيس الدولة..تدريبات الفريق الأول لكرة القدم اليوم على استاد خليفة بن زايدالمزيد من الصور 👈 https://t.co/PAJU84vS5u #نادي_العين pic.twitter.com/yPpVb4g50y

— Al Ain FC (@alainfcae) December 5, 2018لن يغير المدرب الكرواتي في الطريقة الذي اعتاد عليها مع الفريق منذ انطلاقة الموسم، وسيدفع بمحمد وإسماعيل في مركز قلب الدفاع، أما خط الوسط فسيقوده محمد عبد الرحن ويحيى نادر، وفي الأمام سيتواجد المهاجم السويدي ماركوس بيرج.

التشكيل | 4-2-3-1

خالد عيسىتسوكاسا شيوتاني - محمد أحمد - إسماعيل أحمد - مهند سالممحمد عبد الرحمن - يحيى نادركايو فيرنانديز - ريان يسلم - حسين الشحاتماركوس بيرج

الغيابات والتشكيل المتوقع للوصل

لن يفتقد فريق الوصل أي لاعب للإصابة أو للإيقاف، وستكون كل الأوراق جاهزة أمام المدرب حسن العبدولي لخوض هذه المواجهة القوية أمام المتصدر للدوري حتى الآن.

جمهورنا العزيز ..



إليكم تفاصيل إنطلاق الحافلات المخصصة لنقل الجماهير إلى إستاد آل نهيان بنادي الوحدة لمساندة الإمبراطور في مباراته القادمة أمام العين في إطار دور الـ 16 لبطولة كأس رئيس الدولة.



#من_أجل_الوصل #الوصل_العين pic.twitter.com/ctjyCoPHrW

— Al Wasl SC (@AlWaslSC) December 5, 2018سيدخل العبدولي هذه المباراة بنفس طريقته وتشكيلته المعتاد عليها والذي خاض بها اللقاء الأخيرة أمام العين في دوري الخليج العربي، وكالمعتاد سيدفع بالثلاثي البرازيلي القوي فينيسيوس وكايو ودي ليما لقيادة هجوم الفهود في هذه المباراة.

التشكيل | 4-2-3-1

يوسف الزعابيأوه بانسوك - أحمد عيسى - عبد الله جاسم - عبد الرحمن صالحخليل خميس - محمد سرور - خميس إسماعيلفينيسيوس دي ليما - كايو كانيدو - فابيو دي ليما

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