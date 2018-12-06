2018/12/06 | 03:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد يومين من إعلان قطر انسحابها من منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، نشر موقع بلومبيرغ الأميركي اليوم الأربعاء تحليلا لم يستبعد انسحابها

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بلومبيرغ: هل تنسحب قطر من مجلس التعاون بعد انسحابها من أوبك؟) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بلومبيرغ: هل تنسحب قطر من مجلس التعاون بعد انسحابها من أوبك؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).