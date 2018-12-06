قطع الطريق بين سنجار وتلعفر يتسبب بوفاة رجل مسن

2018/12/06 | 03:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر طبي، في مستشفى سنجار، ليل الأربعاء- الخميس، تسبب قطع الطريق بين القضاء، وتلعفر، جراء المطر، بوفاة رجل مسن، فيما أشار الى إنقاذ طفل آخر.

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