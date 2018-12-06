2018/12/06 | 04:21
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شاهد بالفيديو | المحور يدعو الفتح لاستبدال "الفياض " وعدم تعطيل الكابينة الوزارية
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو | المحور يدعو الفتح لاستبدال "الفياض " وعدم تعطيل الكابينة الوزارية ...) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: pdLYDxn9QR0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو | المحور يدعو الفتح لاستبدال "الفياض " وعدم تعطيل الكابينة الوزارية ...) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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