قيادي بسائرون: لم نخترْ عبد المهدي ليدير العراق كيفما شاء.. ولا ينبغي وضعنا أمام أزمة جديدة

2018/12/06 | 04:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال القيادي بتحالف "سائرون"، جاسم الحلفي، إن على رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الذي اختير كمرشح لتسوية الأزمة، بالتوافق، أن "لا يضعنا" أمام أزمة جديدة، تتعلق بالمرشحين للوزارات، فيما أشار الى أن تحالف القوى السياسية لم تمضِ على ورقة بيضاء لعبد المهدي، يدير من خلالها العراق كيفما شاء.

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