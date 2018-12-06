شكوك حول الرواية الاسرائيلية حول أنفاق “حزب الله”

2018/12/06 | 04:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إن إسرائيل لم تقدم دليلا، خلال اجتماع مع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة يوم الأربعاء، على وجود أنفاق للهجوم عليها على الحدود المشتركة بين البلدين.وبدأ الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء عملية على جانبه من الحدود ”لكشف وإحباط“ أنفاق قال إنها تبدأ من لبنان.واتهمت إسرائيل جماعة […]

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