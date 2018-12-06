2018/12/06 | 04:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ملاك العوام

ياظليَ الأجملَ في عينيكَ....

ياعطرُ الياسمينِ في كفي.....

طيفكَ يسحقُ الوجعَ

يسرقني إليكَ النبضُ،،

وحتى النخاعَ

يمطرني حبكَ

ساجدةٌ في معابدِ عشقكَ

أناااا صائمةٌ

ولنْ أفطرَ

إلا بعناقٍ

يسدلُ الفجرَ على نهايتهِ

يتسامى الحبُ

فوقَ كبرياءِ الوجعِ

حينما ننهضُ

من رمادِ حزنٍ

أرتدى المسافاتَ...

وضاءٌ عشقكَ

فاضتْ بهِ

مواسمُ العمرِ

وروحكَ مرآةُ بحرٍ

خبأ رحيقَ الزهرِ

ياظلي الأجملَ ...

ياعطرُ الياسمينِ

ياكلُ الأشياءِ

لايشبهكَ أحدٌ

ولا يشبهني بعشقكَ بشرٌ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ظلي الاجمل) نشر أولاً على موقع (وكالة الحدث الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ظلي الاجمل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الحدث الاخبارية).