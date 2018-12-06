صالح يشيد بجهود الأمم المتحدة في تقديم الدعم لتطوير العملية السياسية

2018/12/06 | 05:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشاد رئيس الجمهورية برهم صالح، الاربعاء، بجهود الأمم المتحدة في تقديم الدعم لتطوير العملية السياسية، فيما اكد ممثل الامم المتحدة بالعراق يان كوبيتش استعداد المنظمة لدعم العراق في كافة المجالات.

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