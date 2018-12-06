2018/12/06 | 05:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت محافظة ديالى، الاربعاء، ان محافظها مثنى التميمي سيلتقي يوم غد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، مبينة انه سيبحث معه مجمل الاوضاع في المحافظة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ ديالى يلتقي عبد المهدي غدا ووثيقة تكشف عن ابرز ما سيبحثه معه ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ ديالى يلتقي عبد المهدي غدا ووثيقة تكشف عن ابرز ما سيبحثه معه ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).