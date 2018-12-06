2018/12/06 | 05:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_علام مستقبل الفراغ السياسى الحالى فى مصر ؟!سعيد علامالقاهرة، الخميس 6/12/2018مكما ان النقود لا تتبخر، وانما فقط، تنتقل من اسفل الى اعلى، ايضاً، لا فراغ فى الكون، فقط، تنتقل المادة من مكان لاخر لملئ الفراغ.بعد نمو ملحوظ للنشاط السياسى المجتمعى والحزبى فى مصر، خلال النصف الاول من القرن الماضى، انتكس هذا النشاط من بداية النصف الثانى، (1952)، بصعود ضباط يوليو الى......

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