محمد كشكار - هل أنتَ مَعَ أو ضِدَّ حَثِّ الأطفالِ على المطالعة بمقابِلٍ ماليٍّ (دينار على كل كتاب مثلاً)

2018/12/06 | 05:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_كشكار الإشكالية:هل الإغراء المادّي (Motivation monnayée) هو إجراءٌ مفيدٌ أو غير مفيدٍ؟ هل هو سلوكٌ سليمٌ أخلاقيًّا أو غير سليمٍ؟محاولة الإجابة:إضافة م.ع: "يبدو أن الهدفَ من هذا التمشّي يتمثلُ في تشجيعِ الطفلِ على المطالعةِ.تَمشٍّ يندرجُ نظريًّا ضمن المدرسةِ السلوكيةِ الأمريكيةِ البافلوفيةِ (Le béhaviorisme des années soixante) لأشهرِ مُنظِّرَيها واتسون وسكينر.تعتمد هذه المقاربة أساسًا على......

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