زكي رضا - ماركس بين باريس وبغداد

2018/12/06 | 05:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #زكي_رضا يقول العرب عن المتنبي على أنّه الشاعر الذي ملأ الدنيا وشغل الناس، فشعره عند العرب وهم شعراء بالفطرة وقتها، تجاوز الى حد بعيد الأشعار التي توارثوها من " الجاهلية" وصدر الإسلام وما بعده.وللعرب الحق أن يفتخروا به كما نحن العراقيين، أو ليس المتنبي إبن السماوة التي أرضعت المناضلين ضد الظلم في نقرة السلمان حليب الوطنية، قبل أن ترتد وغيرها من المدن التي لم تعرف الذل الى مستنقع العمامة؟ إن كان ال......

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