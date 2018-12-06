الرئاسة الفرنسية خائفة من أعمال عنف واسعة خلال تظاهرات السبت المقبل 

2018/12/06 | 05:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد -ناس أبدت الرئاسة الفرنسية الأربعاء قلقها من “أعمال عنف واسعة” قد تحصل السبت المقبل خلال التظاهرات الاحتجاجية التي دعت إليها حركة “السترات الصفراء”.وقال مصدر في قصر الإليزيه لوكالة فرانس برس “لدينا أسباب تدعو إلى الخوف من أعمال عنف واسعة” خلال التظاهرات التي تستعد “السترات الصفراء” لتنظيمها رغم تنازلات الحكومة التي ألغت مساء الأربعاء […]

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