2018/12/06 | 05:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زلزال شدته 5.2 درجة يضرب ساحل تشيلي قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن زلزالا شدته 5.2 درجة هز ساحل وسط تشيلي.وأضافت الهيئة أن الزلزال وقع الساعة 14:12 بعد الظهر بالتوقيت المحلي (17:12 بتوقيت غرينتش) على مسافة حوالي تسعة كيلومترات إلى الجنوب الغربي من مدينة سان أنطونيو الساحلية.وكان مركز الزلزال على عمق 40.8 كيلومتر تحت السطح وهز المباني في العاصمة سانتياغو.ولم ترد أنباء عن خسائر مادية أو بشرية.

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